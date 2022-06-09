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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة القاهرة تنظم ندوة تثقيفية لتسويق منتجات أصحاب الحرف اليدوية والتراثية

حرف يدوية
حرف يدوية

نظمت لجنة المرأة بغرفة القاهرة التجارية ندوة تحت عنوان "تسويق المنتجات اليدوية والتراثية" على الصعيدين المحلي والدولي  وذلك لأصحاب هذه الحرف.

وأشادت الدكتورة ليلى البيلي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس لجنة المرأة بالدعم الذى يقدمه المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إلى "اللجنة" ، وما تقوم به من أعمال لمساندة أصحاب المشروعات ، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، لافتة إلى أن هذا الدعم يعطي اللجنة دفعه قوية لاستكمال مسيرتها على المستويين الاقتصادي والمجتمعي.

وقالت  عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة  إن الندوة تمثل أهمية كبيرة لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية وخريجي الورش التدريبية التي نظمتها اللجنة لتسويق منتجاتهم بحضور هاني المصري مدير تسويق شركة " feed floor " الدانماركية في مصر والشرق الأوسط .

وطالبت عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بضرورة الاستفادة من فعاليات الندوة ومضمونها في تسويق منتجاتهم ، ومعرفة كيفية تطوير العمل في الفترة القادمة ، وأن اللجنة تسعى لدعمهم فنيًا وتعريفهم بأحدث وسائل التسويق.

وشارك في فعاليات الندوة عدد كبير من أصحاب الحرف اليدوية والتراثية من الجنسين.

وتأتي فعاليات اللجنة ضمن أنشطتها المتنوعة التي تقوم بها لدعم أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أجل تنميتها والتوسع بها ؛ لتصبح من ضمن قاعدة الاقتصاد القومي الداعمة له
 

غرفة القاهرة المنتجات اليدوية الغرف التجارية الورش أصحاب الحرف اليدوية

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