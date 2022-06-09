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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: القضاء على فيروس سي وفحص 70 مليون مواطن إنجاز صحي تاريخي

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، إن مصر ظلت عقودا طويلة تعاني من الإصابة بفيروس سي، ووجود عدة ملايين مصابين بالفيروس اللعين، لكنها نجحت وعبر حملة صحية وطبية واسعة، بدأت في 2014 وبفضل توجيهات الرئيس السيسي و100 مليون صحة في التصدي لفيروس سي وقهره.

وقال هدية في تصريحات له اليوم، إن مصر أول دولة أعلنت تخلصها من الفيروس بفضل حملة 100 مليون صحة الرئاسية، حيث جرى فحص 70 مليون مواطن وعلاج 2 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ3 مليارات، وتم التأكيد على ذلك بالتقدم بملف لمنظمة الصحة العالمية، بإعلان مصر خالية من فيروس سى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى قيام الدولة كذلك بفحص مليون و745 ألفا و408 طلاب، ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس "سي" بين طلاب الصف الأول الإعدادي بالمجان، وهو ما تحقق بفضل إرادة سياسية واعية وجادة يمثلها الرئيس السيسي.

واختتم النائب ناصر هديه، بالإشارة أن ما تحقق في مصر من نجاحات طبية وصحية في مجالات عدة وعبر مبادرات متعددة، يؤكد أن صحة المصريين أولوية للدولة ببرامج ومبادرات جادة وفاعلة.

فيروس فيروس سي مجلس النواب الرئيس السيسي مصر

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