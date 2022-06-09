الكرملين: الأوكرانية ستظل لغة الدولة في الأراضي الخاضعة لسيطرتنا

أكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن اللغة الأوكرانية ستظل هي لغة الدولة في المناطق والأقاليم التي أصبحت خاضعة للسيطرة الروسية بأوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت "الأوكرانية ستظل لغة الدولة في الأراضي المحررة في أوكرانيا"، أجاب بيسكوف إن حل هذه القضية في المستقبل سيعتمد على إرادة السكان المحليين، قائلا: "يمكننا أن نقول ذلك، بالطبع. نعم الجواب هو نعم".

وأضاف بيسكوف، أن لدينا لغة واحدة في بلدنا، أما إذا تحدثنا عن مناطق بعينها ليست جزءا من بلدنا حاليا، فإن ذلك سوف "يعتمد على اختيار الناس".

وحول قطع إمدادات الغاز عن المزيد من الدول الأوروبية، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أنه تم بالفعل قطع إمدادات الغاز عن الشركات الغربية الرافضة لنظام المدفوعات الجديد، مشيرا إلى أن من يحصلون على الغاز هم من يعملون وفقا لهذا النظام.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول الدفع مقابل الغاز وفقا للقواعد الجديدة وقطع الإمدادات عن الرافضين لهذه القواعد: "تم قطعه عنهم بالفعل".

وقال بيسكوف في إجابة عن سؤال عما إذا كان من المقرر قطع الغاز عن شركات أخرى: "لا، النظام يعمل، وأولئك الذين يحصلون على الغاز هم من يعمل وفقا للنظام الجديد الذي حدده مرسوم الرئيس الروسي".

