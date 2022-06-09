يصغرها بـ12 عاما.. بريتني سبيرز تستعد لحفل زفافها دون أهلها

كشفت تقارير أجنبية صحفية أن الفنانة العالمية بريتني سبيرز ، تستعد لإقامة حفل زفافها اليوم على الممثل سام أصغري .

وكشفت التقارير ان بريتني سبيرز الحفل من المقرر ان يقتصر على الأصدقاء المقربين ، حيث يبلغ عدد الحضور 60 شخصاً فقط ، ومن المتوقع الا تقوم تقوم بدعوة والدتها ووالدها وشقيقتها ، إذ كشفت بعض المصادر أنها اكتفت بدعوة شقيقها فقط .

وحرصت بريتني سبيرز على اختيار فستان الزفاف من تصميم فرساتشى .

وكانت قد نشبت خلافات كبيرة بين بريتني سبيرز ووالدتها بعد ان اتهمتها الأخيرة بأنها وراء الوصاية التي سيطرت على حياتها لمدة 13 عاما ، إلا أنها لم تكن شئونها الشخصية والمادية .

وكان قد تم وضع بريتني سبيرز تحت الوصاية في عام 2008 بعدما تعرضت لسلسلة من الانهيارات العقلية، ووافقت القاضية على رغبة سبيرز في رفع الوصاية عنها دون الحاجة إلى إجراء تقييم نفسي، حيث أوضحت أنها ضد هذه العملية .

الجدير بالذكر أن بريتني سبيرز تبلغ من العمر 40 عاماً ، فى حين أن عريسها سام أصغري يبلغ من العمر 28 سنة فقط .



