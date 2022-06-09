كنت عاوز البث يقطع| وائل جمعة ينفعل بسبب أداء المنتخب أمام إثيوبيا

قال وائل جمعة مدير منتخب مصر السابق: "كنت أتمنى البث يقطع من الشوط الأول في مباراة إثيوبيا علشان منشوفش المهزلة اللي حصلت أمام اثيوبيا، وعلشان الجمهور ميصدمش بالنتيجة السيئة والأداء السيء ".



رسالة وائل جمعة للجماهير

وأضاف خلال حديث بقناة “بي ان سبورت”:"هاردلك للناس اللى ضيعت وقتها في مشاهدة المنتخب أمام إثيوبيا".

وتابع:"منتخب مصر عنده احسن من كده ومش قادر اصدق ان اللاعيبة اللى وصلت نهائي افريقيا بالشكل والأداء ده".

ولفت:"كنا بنلوم علي كيروش انه بيلعب بمنظومة دفاعية وهو اللى وصلنا لنهائي افريقيا وخسرنا بركلات الجزاء امام السنغال ولدوقتي بنخسر من اثيوبيا اداءًا ونتيجة".



وأشار:"كيروش ميزته انه اخفى العيوب الموجودة في الكرة المصرية، وده بسبب شخصيته وتاثيره وتعامله مع اللاعبين ونظام اللعب واختياره اللاعبي، احنا دلوقتي لا لينا شكل في الهجوم ولا الدفاع".

نتيجة مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.