كله هيشتغل.. 3911 مشروعا للشباب ضمن مبادرة مشروعك بالقليوبية بـ325 مليون جنيه|فيديو

يعد برنامج "مشروعك" احدى المبادرات التى تستهدف القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسين مستوى معيشتهم وتسهم فى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كل مجالات العمل.

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وتنوعت المشروعات المقدمة من المحافظة للشباب فى مختلف المجالات حيث تضمنت افتتاح مكتبات للادوات المدرسية ومصانع للملابس الجاهزة ، وكذلك مشروع لتربية الدواجن والعجول ، بالاضافة الى تقديم قروض ميسرة في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، حيث ساهمت المشروعات في توفير العديد من فرص العمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.

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كما تعد مبادرة مشروع "وظيفتك جنب بيتك" أحد أهم المشروعات التي أطلقتها محافظة القليوبية، لتوفير فرص عمل للشباب ومواجهة البطالة بالتنسيق مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديري للملابس الجاهزة من خلال إنشاء عدد من مصانع الملابس الجاهزة التى ساهمت في نشر الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتعتمد فكرة المشروع على قيام المحافظة بتوفير أراض من أملاك الدولة وبناء المصانع عليها، وطرحها للشباب للتشغيل والإدارة، مع توفير عقد رعاية مع أحد المصانع التي تقوم بتصدير منتجاتها لضمان الفرصة التسويقية وقيام الشباب بتجهيز المصنع من خلال قرض بنكي ضمن مبادرة البنك المركزي بفائدة 5%.



من جانبه قال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن إجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 3911 مشروعا بإجمالى مايقرب من 325 مليون جنيه لتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



وأشار محافظ القليوبية إلى أن مركز ومدينة شبين القناطر جاء فى المركز الأول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 896 مشروعا بقيمة تمويل 310 ملايين جنيه يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 877 مشروعا بتمويل بلغ 164 مليون جنيه.



واكد الهجان انه تم توجيه القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة ، بالاضافة الى التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع ممثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري، فضلا عن إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة مشروعك، وتكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

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