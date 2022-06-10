غدا.. افتتاح مسرح طلعت حرب بنوعية جامعة عين شمس

يفتتح الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ونواب رئيس الجامعة مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس يوم السبت القادم الموافق ١١من يونيو فى تمام الساعة العاشرة صباحاً بحضور أسامة السيد عميد الكلية و وكلاء الكلية وذلك بعد تجديده وتطويره بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح و جامعة عين شمس.



وذلك تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني ونائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الدكتور هشام تمراز وعميد كلية التربية الاستاذ الدكتور حازم راشد ووكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع الأستاذ الدكتور رضوان حمودة .

قامت اليوم وحدة دعم المشروع القومي لمحو الأمية بالكلية تحت إدارة الدكتور صهيب طلبة بالتعاون مع وحدة الخدمات المجتمعية تحت إدارة دكتور أحمد رفعت بتنفيذ قافلة تنموية شاملة استهدفت تقديم خدمات تنموية شاملة لأهالي شبين القناطر محافظة القليوبية .

وتضمنت القافلة امتحانات فورية لمحو الأمية من خلال التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وبالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس تحت إدارة الدكتور إسلام السعيد.

وقد شارك في القافلة بدور فعال قسم الفلسفة وعلم الاجتماع من خلال الأستاذة الدكتورة نجلاء الوردانى والتي قدمت ندوة عن المشكلات الأسرية وإدارة الضغوط.

كما شارك قسم الكيمياء بإشراف ا.د محمد عباس رئيس قسم الكيمياء وا.د عادل عمارة بقسم الكيمياء والدكتورة فاطمة سامى عبد السلام بعقد ورشة عمل عن تصنيع المنظفات المنزلية