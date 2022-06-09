أحمد موسى بعد خسارة مصر أمام إثيوبيا: ابحثوا عن منتخبنا الأصلي

علق الإعلامي أحمد موسي علي خسارة منتخب مصر بهدفين نظيفين أمام إثيوبيا، فى المباراة التى جرت بين الفريقين اليوم باستاد بينجو فى مالاوى ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.



وكتب موسي في تغريدة له عبر حسابه بموقع فيسبوك "‏‏إثيوبيا لن تنام الليلة لاتصدق أن منتخبهم تفوق علي منتخبنا في كل حاجة حتي الجرى … هل إيهاب جلال شاهد المباراة ؟؟ أم كان متفرجا مثلنا ؟ فضيحة بكل المقاييس .. أبحثوا عن منتخبنا الأصلي ؟؟؟



وأضاف "هل يتراجع إيهاب جلال وياخدها من قصيرها ويسيب منتخبنا في حاله … وربنا معانا …".





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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02CwgNK4Qp6wSU7T2VAYiZDPNstVGjhQkQXEk4ycemR52hLAe3X7fteENLbsBa2dBBl&id=100044589092283

بهذه النتيجة تجمد رصيد منتخب مصر عند 3 نقاط، بينما رفع اثيوبيا رصيده إلى 3 نقاط بعدما حقق فوزه الأول بالمجموعة.