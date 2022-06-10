بسبب خلافات مالية.. حبس شخص لاتهامه بإطلاق النيران على مواطن

امرت النيابة العامة حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه باطلاق النيران على احد المواطنين بسبب خلافات مالية.

وكان تمكن رجال الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإطلاق عيار نارى تجاه آخر وإصابته لخلافات مالية بينهم.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة "مصاب بطلق نارى").

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وآخر مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية" بسبب خلافات مالية بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المصاب باستخدام سلاح نارى "طبنجة" كانت بحوزته محدثاً إصابته تم ضبطه وبحوزته طبنجة- 2 خزينة - عدد من الطلقات لذات العيار.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، باستخدام السلاح المضبوط بحوزته تم اتخاذ الإجراءات القانونية.