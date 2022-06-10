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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل سائق تاكسى

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم لاتهامهم بقتل سائق تاكسى لسرقته فى الأزبكية.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" بإرتكاب واقعة قتل سائق سيارة أجرة "تاكسى" عقب إستقلالهم السيارة صحبته من دائرة قسم شرطة الأزبكية ، والإستيلاء على السيارة.

تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بعض المتعلقات الخاصة بالسيارة المستولى عليها - ساعة يد - هاتف محمول "ملك المجنى عليه"- السيارة المستولى عليها).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة حيث إتفقوا فيما بينهم على سرقة سيارة أجرة عقب التخلص من قائدها

وفى سبيل ذلك إستوقفوا المجنى عليه حال سيره بدائرة القسم وطلبوا منه توصيلهم لإحدى المناطق بمحافظة القليوبية، وفور وصولهم قاموا بالإعتداء عليه مما أدى إلى وفاته ثم قاموا بإلقاء الجثة بأحد المجارى المائية وإستولوا على السيارة ، ولاذوا بالفرار.

وتم العثور على جثة المجنى عليه بالمنطقة محل الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن القاهرة سائق تاكسي قتل سائق تاكسي سرقة سيارة اخبار الحوادث

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