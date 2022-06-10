مساء اليوم.. قطع المياه عن 10 مناطق بأسوان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان عن قيامها بإستكمال أعمال الإحلال والتجديد بخط المياه الحلقى بشارع السماد ، وهو الأمر الذى سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن 10 مناطق وتضم ( السيل الجديد – الزيداب – تقسيمات الصداقة الجديدة – عزبة الوادى – شارع السماد من مزلقان السيل الجديد وحتى كوبرى الإسعاف – مستشفى الصدر – خور عواضة – الأمبركاب – الخطارية – السيل الريفى ).

وأكدت الشركة فى بيان لها بأن قطع المياه سيستمر على مدار 12 ساعة إعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 10/6/2022 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى السبت الموافق 11/6/2022.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير إحتياجاتهم وإحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .

وأقرأ أيضاً:

وكانت قد اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لاقليم جنوب الصعيد الثقافى فعاليات المسرح المتنقل بمدينة أسوان الجديدة، والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام.

وتضمن اليوم الثانى محاضرة "الإتقان فى العمل سبيل الأمم المتحضرة" ألقاها الدكتور جمال طايع أشارها إلى أن مصير الأمة يعتمد على سواعد شبابها- رجال مستقبلها- الملتزمين بالعمل الجاد والملتزم من اجل تقدمها ورقمها، وهناك شعار "العمل حق .. العمل واجب .. العمل شرف".

وأشار خلالها إلى أنه من المبادئ التى ترسخت فى وجداننا منذ الصغر، ولا يمكن أن تنسى وهو شعار جميل يحمل تقديراً لقيمة العمل، وتشجيعا كبيرا عليه، على أساس أنه حق وواجب وشرف للإنسان أن يعمل بجد واجتهاد وإتقان، وأن تقدم الشعوب والأمم لا يأتى إلا بالعمل الجاد والدءوب، لأن العمل والجهد والإنتاج هى مفاتيح الازدهار والتنمية والتقدم، والعمل هو الذى يعـطى لحياة الإنسان قيمتها.

وشهد اليوم الثالث محاضرة "ترسيخ قيم المواطنة وتعديل السلوك" ألقاها الدكتور أحمد العبيدى تحدث أهمية المواطنة يساعد تطبيق قيم المواطنة في أي مجتمع على جني عدد كبير من الفوائد الهامة مثل تقوية الروابط الإيجابية بين أفراد المجتمع بشكل عام، لأن المواطنة من شأنها أن تساعد على خلق بيئة اجتماعية خالية من الصراعات والنزاع والخلاف والأنانية و تعد المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية ساهمت في تطور المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، وإلى الشراكة وضمان الحقوق والواجبات.