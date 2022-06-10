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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يشهد حفل مبادرة إحنا مين لتنمية الوعي والثقافة بالتاريخ المصري

صدى البلد


شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، حفل تدشين مبادرة "إحنا مين" ، بالتعاون مع مؤسسة يارو للحضارة المصرية ، بحضور الدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس أمناء مؤسسة يارو للحضارة المصرية، والدكتور وسيم السيسى رئيس اللجنة العلمية للمؤسسة.


وتخلل الحفل الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع  مجموعة من الفقرات منها افتتاح المتحف الخارجي في البهو، وتفقد الورش، عرض فيلم توضيحي، إلي جانب مجموعة من الكلمات الترحيبية ، بالإضافة إلي تكريم الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية و الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، الدكتورة ميسرة عبد الله استاذ اللغة المصرية وصاحبة انشودة طريق الكباش، الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق.


وأقيم متحف متنقل لعدد من المستنسخات طبق الاصل من مقتنيات توت عنخ آمون بمناسبة مرور  ١٠٠ عام على اكتشاف مقبرته بالإضافة إلى عدد آخر من القطع الأثرية والذي ستقيمه شركة حورس الشريك الاساسي للمؤسسة في تنفيذ الفاعليات .



وتستهدف المبادرة الطلائع والنشء من 8-15 سنة من مختلف المحافظات بدءً من القاهرة وانطلاقاً إلي محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية ، وتتضمن ورش حكى ، ورش تعليم اللغة المصرية القديمة ، ورش سينما ، وعرض للخريطة الزمنية عبر العصور المختلفة.

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