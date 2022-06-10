مواعيد مباريات الجمعة 10 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 6 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة النمسا ضد فرنسا فى دوري الأمم الأوروبية

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية



إذربيجان X سلوفاكيا – الساعة 6 مساء

مولدوفا X لاتفيا – الساعة 6 مساء

النمسا X فرنسا – الساعة 8:45 مساء

الدنمارك X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء

أندورا X ليشتنشتاين – الساعة 8:45 مساء

روسيا البيضاء X كازاخستان – الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات دولية ودية



اليابان X غانا – الساعة 11:55 مساء

كوريا الجنوبية X باراجواى – الساعة 1 ظهرا

الهلال X الاتفاق – الساعة 6:15 مساء