مواعيد مباريات الجمعة 10 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 10 - 6 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة النمسا ضد فرنسا فى دوري الأمم الأوروبية
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية
إذربيجان X سلوفاكيا – الساعة 6 مساء
مولدوفا X لاتفيا – الساعة 6 مساء
النمسا X فرنسا – الساعة 8:45 مساء
الدنمارك X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء
أندورا X ليشتنشتاين – الساعة 8:45 مساء
روسيا البيضاء X كازاخستان – الساعة 8:45 مساء
مواعيد مباريات دولية ودية
اليابان X غانا – الساعة 11:55 مساء
كوريا الجنوبية X باراجواى – الساعة 1 ظهرا
الهلال X الاتفاق – الساعة 6:15 مساء