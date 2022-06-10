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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الجمعة 10 - 6 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق  اليوم الجمعة 10 - 6 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مواجهة النمسا ضد فرنسا فى دوري الأمم الأوروبية

 

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية 


إذربيجان X سلوفاكيا – الساعة 6 مساء                    

مولدوفا X لاتفيا – الساعة 6 مساء                  

النمسا X فرنسا – الساعة 8:45 مساء                      

الدنمارك X كرواتيا – الساعة 8:45 مساء                         

أندورا X ليشتنشتاين – الساعة 8:45 مساء                        

روسيا البيضاء X كازاخستان – الساعة 8:45 مساء        
 

مواعيد مباريات دولية ودية  


اليابان X غانا – الساعة 11:55 مساء

كوريا الجنوبية X باراجواى – الساعة 1 ظهرا  

الهلال X الاتفاق – الساعة 6:15 مساء              

روسيا فرنسا النمسا اذربيجان كوريا الجنوبية اليابان كازاخستان

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