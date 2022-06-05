مواعيد مباريات اليوم الأحد 5-6-2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد 5-6-2022، العديد من المباريات الهامة، على الصعيد العالمي والإفريقي، حيث يأتي أبرزها مواجهة منتخب مصر أمام غينيا، في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، كما توجد مباراة ويلز وأوكرانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم

ويلز ضد أوكرانيا – الساعة 6 مساء - بي إن سبورت بريميوم 1

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا

بوتسوانا ضد تونس – الساعة 3 عصرا - بي إن سبورت 3

إفريقيا الوسطى ضد غانا – الساعة 3 عصرا - بي إن سبورت 4

مالاوي ضد إثيوبيا – الساعة 3 عصرا

مدغشقر ضد أنجولا – الساعة 3 عصرا

مصر ضد غينيا – الساعة 9 مساء - بي إن سبورت 3

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

سان مارينو ضد مالطة – الساعة 3 عصرا

جبل طارق ضد مقدونيا الشمالية – الساعة 6 مساء

قبرص ضد إيرلندا الشمالية – الساعة 6 مساء

كوسوفو ضد اليونان – الساعة 8:45 مساء

التشيك ضد إسبانيا – الساعة 8:45 مساء

البرتغال ضد سويسرا – الساعة 8:45 مساء

بلغاريا ضد جورجيا – الساعة 8:45 مساء

صربيا ضد سلوفينيا – الساعة 8:45 مساء

السويد ضد النرويج – الساعة 8:45 مساء