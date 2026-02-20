قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صدمة.. عدم إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا
انتهك القانون.. المحكمة العليا الأمريكية ترفض رسوم ترامب الجمركية
أوعى تصوم في هذه الحالة.. حسام موافي يحذر هذه الفئات من الصيام
مورينيو: ليس من السهل التعامل مع ما حدث في مباراة ريال مدريد
موعد أذان المغرب ثاني يوم رمضان في المحافظات.. اعرف المواعيد وردد أفضل الدعوات
من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور
خلي بالك من هذه العادة السيئة في الإفطار.. حسام موافي يحذر
ضبط 8 متهمين في واقعة وفاة مشجع أثناء فعاليات دورة رمضانية بـ طنطا
أول قاضية عرفية في الصعيد تكشف عن سر إنهاء 700 خصومة ثأرية
هجمات روسية على محطات الطاقة في أوكرانيا.. تفاصيل
الله يؤمن بمن؟ سؤال صعب يجيب عنه الدكتور أحمد عصام فرحات| فيديو
سحجات وكدمات متفرقة.. تفاصيل جديدة في واقعة التعدي على فرد أمن القاهرة الجديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد العالمي للتايكوندو يعلن تعيين المصري محمد شعبان مندوبًا فنيًا في أولمبياد لوس انجلوس

محمد شعبان
محمد شعبان
ياسمين تيسير

أعلن الاتحاد العالمي للتايكوندو تعيين المصري محمد شعبان، رئيس لجنة المسابقات وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العالمي للتايكوندو، مندوبًا فنيًا لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، مما يعزز مكانته كأحد أبرز الشخصيات المؤثرة في عالم التايكوندو.

ويعتبر هذا التعيين متوقع بعد إدارة محمد شعبان المتميزة لأولمبياد باريس 2024، ليحظى شعبان مجددًا بثقة الاتحاد العالمي للتايكوندو، برئاسة تشونغوون تشوي، لقيادة اللعبة في الحدث الأولمبي.

ستُقام دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 في الفترة من 14 إلى 30 يوليو 2028، حيث سيلعب شعبان دورًا محوريًا في ضمان التميز التنظيمي والتنافسي في رياضة التايكوندو.

وذكر موقع Mundotaekwondo  المتخصص في التايكوندو أن هذا التعيين يؤكد التزام الاتحاد العالمي بالخبرة والاستقرار والقيادة المتميزة في رحلة الوصول إلى لوس أنجلوس.

كان شعبان رياضيًا مصريًا ناجحًا، وهو أيضًا محترف شغل مناصب قيادية رفيعة المستوى في شركات متعددة الجنسيات. يتحدث عدة لغات، وقد نال ثقة المجتمع الدولي.

ويؤكد هذا التعيين ما يتمتع به الشاب المصري من ثقة دولية وإفريقية بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الدورة السابقة في عضوية المكتب التنفيذي وتمثيله للقارة الإفريقية بأفضل شكل والاستفادة الكبيرة التي عادت على القارة السمراء من تواجده في هذا المنصب بالإضافة لتواجده في منصب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد العالمي للتايكوندو.

وتعود بداية العمل الإداري الدولي لمحمد شعبان لعام 2015 ومنذ ذلك الحين استطاع شعبان أن يثبت مهاراته وامكاناته الإدارية حتى تم تعيينه في 4 سبتمبر 2017 رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي في سابقة هي الأولى لكادر عربي وإفريقي ليتم التجديد له في نفس المنصب لمدة أربع دورات متتالية.

وشارك شعبان في إدارة منافسات التايكوندو بثلاث دورات أولمبية حيث كان رئيسا للتايكوندو في أولمبياد باريس 2024 والتي ظهر فيها التايكوندو بأفضل صورة، وكان مشرفًا  على أولمبياد طوكيو 2020 حيث كان رئيسًا للجنة المسابقات بالاتحاد العالمي، كما شارك في تنظيم أولمبياد ريو 2016 حين كان نائبًا لرئيس اللجنة الفنية للاتحاد العالمي.

واستمر المصري محمد شعبان في الحفاظ على مكانته داخل أروقة الاتحاد العالمي للتايكوندو لعدة سنوات ليشغل منصب عضو المكتب التنفيذي للدورة الثانية على التوالي في انجاز اداري كبير للرياضة المصرية.

شعبان التايكوندو محمد شعبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بكام؟

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة هبة

لماذا خلقنا الله؟.. إمام مسجد السيدة زينب يجيب على سؤال طفلة

سيدنا علي

من هو محمد بن الحنفية؟.. الأزهر يوضح سيرة فقيه ورع تربى في بيت سيدنا علي

الدكتور عمرو الورداني

قلب جديد في رمضان.. عمرو الورداني يوضح كيفية القضاء على حالة الفراغ الداخلي

بالصور

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

مرضها غامض.. أسباب تورّم اليد اليسرى بعد صورة عبلة كامل

اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل
اسباب محتلمة وراء تورم يد الفنانة عبلة كامل

حملات لإزالة الإشغالات وتيسير حركة المرور لراحة المواطنين بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مياه الشرقية تنفذ حملات توعوية وزيارات ميدانية استهدفت 250 مدرسة

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد