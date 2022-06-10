شون وصوامع البحيرة تستقبل 372 ألف طن قمح بجميع المراكز

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلى بكل مواقع التخزين بالمحافظة والتى تعمل بدورها بشكل منتظم فى جمع وتخزين محصول القمح من الموردين والمزارعين منذ بداية موسم توريد القمح للعام الحالي ٢٠٢٢.

بلغ إجمالى ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الجمعة ٣٧٢١٦٩ طن من الأقماح المحلية، وتم توريد أمس ١٧٨٨ طن.

ويبلغ عدد الشون والصوامع ٢٩ شونة خرسانية بطاقة تصل إلى مايقرب ٣٤٣٠٠٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٨٠٠٠٠ طن قمح.

ووجه محافظ البحيرة بتكثيف أعمال التوعية للمزارعين لتوريد الأقماح والإلتزام بكميات التوريد المطلوبة، والإلتزام بقرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، وكذا التواصل المباشر مع المزارعين مع المتابعة المستمرة للجان فرز وتحديد نوعية الأقماح الموردة وتسعيرها.

وشدد على التعامل بكل حسم مع عمليات إحتفاظ المواطنين بالقمح والإمتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح والمرور الدوري على الأراضي المنزرعة بالقمح والتأكد من توريده.