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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تتعهد برد حاسم إذا حاول أحد استخدام الأزمة الأوكرانية للإضرار بمصالحها

أرشيفية
أرشيفية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، اليوم الجمعة، أن بكين اتخذت دائمًا موقفًا موضوعيًا بشأن الأزمة الأوكرانية، وسترد بحزم إذا أراد أحد ما استغلال هذه المسألة كذريعة للإضرار بمصالح الصين.

 

ونقلت وكالة أنباء "تسايليان" عن وو تشيان، قوله: "خلال المحادثات، [بين وزير الدفاع الصيني ونظيره الأمريكي] ذكر الجانب الصيني، أن بكين تلتزم دائما بموقف موضوعي وعادل بشأن المسألة الأوكرانية، كما أنها بذلت جهوداً نشطة لتحقيق السلام وتقدم المفاوضات".

 

وشدد على أن "الصين، كدولة مسؤولة، ستواصل لعب دور بناء، ومع ذلك، إذا أراد أحد ما استخدام المسألة الأوكرانية كذريعة للإضرار بحقوق ومصالح الصين، فإن بكين ستتخذ بالتأكيد إجراءات مضادة حازمة".

 

هذا وكان قد عُقد، اليوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمن الدولي "حوار شانغريلا" في سنغافورة، لقاء ثنائي بين وزير الدفاع الصيني وي فنغي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. وعقب المحادثات، قدّم وو تسيان، إحاطة للصحفيين، الذين يغطون الحدث.

 

ويذكر، أن "حوار شانغريلا" هو أكبر مؤتمر سنوي للأمن في آسيا ويعقد سنوياً في سنغافورة.
 

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