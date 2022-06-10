مستشار وزير النقل: ميناء بورتوفيق له أهمية اقتصادية لأهالي السويس

تفقد اللواء خالد مبارك مستشار وزير النقل للمشروعات، واللواء محمد عبد الرحيم حميد رئيس مجلس إدارة الهيئة موانئ البحر الأحمر ميناء بورتوفيق البحري.

بدأت الجولة بتفقد برج حركة الميناء والذي تم الانتهاء من أعمال تطويره وتسليمة للهيئة استلاما مبدئيا ومن أعلى البرج تم مناقشة كافة أعمال التطوير القائمة بالميناء ومراجعة الأعمال المزمع تطويرها في المرحلة القادمة ومداولة دراسة الجدوي من أعمال التطوير اللازمة وتبادل الآراء حول أهمية هذه الأعمال لسرعة البدء في تنفيذها بعد إنهاء الإجراءات اللازمة، وبعد ذلك تم تفقد الرصيف خلف الشمالي لمعاينة أماكن المشروعات المستقبلية علي أرض الواقع.

وتم الانتقال إلى الرصيف الجنوبي بميناء بورتوفيق وزيارة ترسانة السويس البحرية وكان في استقبالهما المهندس عصام محمد رئيس مجلس إدارة ترسانة السويس البحرية، وتم تفقد الرصيف الجنوبي للميناء والمخازن وساحات التشوين علي الرصيف وزيارة الحوض العائم بالترسانة.

وأشاد مستشار وزير النقل للمشروعات بأعمال التطوير المستقبلية المزمع إنشائها بميناء بورتوفيق للنهوض بالميناء وإعادة تشغيله لما يمثله الميناء من أهمية اقتصادية لأهالي السويس.