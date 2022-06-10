أمانة مصر الجديدة بمستقبل وطن تنظم فعالية المراجعات النهائية للثانوية العامة مجاناً

نظمت "أمانة مصر الجديدة" بحزب مستقبل وطن فعالية المراجعات النهائيه للشهادة الثانوية مجاناً من خلال اختيار افضل المدرسين وتوزيع الكتب الخارجية مجاناً، والتى بدأت بمحاضرة للدكتور رضا الفاروق الملقب بأسطورة اللغة العربية واستمرت ٤ ساعات.

وتستمر الفعاليات حتى انتهاء الامتحانات، تحت رعاية النائب محمد ماهر "أمين العاصمة"، والنائب محمد سليمان "الأمين المساعد للعاصمة" وبالتعاون بين أمانة التعليم والبحث العلمي بالقاهره برئاسة النائب خالد مصطفى، وذلك بتكليف من محمد عادل حسنى "أمين القسم" و أمين الدهبى "أمين التنظيم"، وذلك بحضور النائب طارق شكرى والنائب محمد المنزلاوى، وشريف الجمال "أمين العلاقات العامة بالقاهرة".

أقيمت الفعالية فى قاعة مسرح جمعية سيدات مصر الجديدة بميدان المحكمة، والتي شهدت حضوراً مكثفا من الطلاب والذين هتفوا خلالها "تحيا مصر" و"مستقبل وطن كيانى" وتفاعلوا مع الدكتور رضا الفاروق والذى يطلق عليه أسطورة اللغة العربية.

وقد أشاد الحضور من الطلبة وأولياء الأمور بتنظيم أمانة التعليم بمصر الجديدة، كما عبر أيضاً الدكتور رضا الفاروق عن سعادته بالتواجد فى الفعالية الكبيرة التي نظمتها أمانة مصر الجديدة وأنه استطاع تقديم الشرح لاكبر عدد من الطلاب.

وفى سياق متصل، احتفلت أمانة مصر الجديدة بحصول محمد عادل حسنى أمين القسم على قلادة توت عنخ آمون والتى تسلمها من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تقديرا لجهوده المتميزة فى رعاية الرياضة والرياضيين .

كما احتفلت الأمانة أيضاً بالامناء الفائزين في انتخابات النقابات العمالية، وهم الاستاذة/ عبير عقيل "أمينة المرأة" وأحمد سليمان "امين العمال"، وكذلك بحصول البطلة شيماء سامى "أمينة ذوى الإعاقة" على الميدالية البرونزية لبطولة فزاع الدولية بدبى فردى سيدات لكرة الريشة المؤهلة لبطولة العالم بطوكيو بنوفمبر القادم.

وذلك وسط حضور مساعدى رئيس القسم وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية.

وقد أشرف علي الفعالية أمين الدهبى "أمين التنظيم بقسم مصر الجديدة" وقال أن مثل هذه النجاحات لأعضاء الأمانة إن دل على شيء فإنما يدل على تميز الأمناء وحسن اختيارهم وانتقائهم بعناية وتنوع النجاحات لتشمل كافة المجالات.