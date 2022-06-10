أسواق المال الإماراتية اليوم.. دبي يرتفع.. وأبو ظبي يهبط.. تفاصيل

تباينت أسواق المال الإماراتية بنهاية تعاملات اليوم الجمعة، ليرتفع سوق دبي المالي، ويهبط سوق أبوظبي للأوراق المالية بضغط من الأسهم القيادية.

ومع ختام التعاملات اليوم، ارتفع سوق دبي المالي بنسبة 0.08 بالمائة، إلى مستوى 3376 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 52.843 مليون سهم، بقيمة 136.461 مليون درهم.

جاء ذلك وسط ارتفاع سهم هيئة كهرباء ومياه دبي 2.35 بالمائة، وشعاع كابيتال 0.37 بالمائة، ودبي للمرطبات 8.01 بالمائة، وبنك المشرق 4.57 بالمائة.

تراجع سوق أبوظبي

وتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.15 بالمائة، إلى مستوى 9578 نقطة.

وجرت تعاملات على أسهم دبي بحجم 159.313 مليون سهم، بقيمة 1.264 مليار درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض مصرف أبوظبي الإسلامي 1.20 بالمائة، ومجموعة أغذية 2.24 بالمائة، والدار العقارية 1.95 بالمائة، وبنك أبوظبي الأول 0.10 بالمائة.