الصين تهدد بإعلان الحرب على تايوان

حذرت الصين، الجمعة، من أنها لن تتردد في بدء حرب، إذا أعلنت تايوان استقلالها، في ظل أحدث نزاع بين القوى العظمى على الجزيرة.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أطلق وزير الدفاع الصيني وي فنجي، هذا التحذير، تزامنا مع أول اجتماع مباشر له مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على هامش مؤتمر شانغريلا للأمن الدولي في سنغافورة.

كما حذر الوزير الصيني نظيره الأمريكي خلال اللقاء من أنه "إذا تجرأ أي شخص على فصل تايوان عن الصين، فلن يتردد الجيش الصيني في بدء حرب مهما كان الثمن".

وتعهدت الصين بأنها سوف "تحطم أي مؤامرة تهدف إلى استقلال تايوان، وستدافع بحزم عن وحدة الوطن الأم" مشددا على أن "تايوان للصين"، حسب المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو كيان.

وبشأن الطريقة التي يمكن من خلالها الدفع بالعلاقات بين البلدين، قال المتحدث باسم الوزارة، إنه على بكين وواشنطن "التوافق والحفاظ على اتصالاتهما، من أجل تسيير أي أزمة".

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرضها لغزو صيني. فيما تعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهدت ضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

وارتفع مستوى التوتر بشأن تايوان مؤخرا، عقب توغلات الطائرات الصينية المتكررة في "منطقة تمييز الهوية لأغراض الدفاع الجوي" (أديز) التايوانية.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن شدد على "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان ومعارضة أي تغييرات أحادية للوضع القائم ودعا الصين إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".