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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

ضخ 34 ألف متر مكعب مياه يوميًا بمحطة المستقبل لخدمة أهل المدينة بالإسماعيلية

رئيس القابضة
رئيس القابضة

تفقد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى محطة مياه المستقبل على هامش ختام فعاليات مسابقة "تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية لشركات وجه بحرى" بمحافظة الإسماعيلية.

رافق رسلان في جولته، الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة، واللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه، واللواء محمد أنيس سكرتير عام محافظة الاسماعيلية، وعدد من رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

شهدت الزيارة، تفقد عنبر الطلمبات بالمحطة والتى تبلغ طاقتها الانتاجية 34 الف م3/ يوم لخدمة مدينة المستقبل ومجمع قوات الأمن والمجمع التعليمى والمنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وعدد من المناطق طريق 36 الحربي، وذلك للاطمئنان على سير العمل بالمحطة والتأكد من كفاءة التشغيل والانتاج.

كما شهدت الزيارة تفقد الورشة الميكانيكية المركزية بمحطة مياه المستقبل والتى تم انشاءها بالجهود الذاتية لشركة محافظات القناة بهدف توفير الصيانة اللازمة لكافة الأعطال بالطلمبات والمركبات بمواقع العمل المختلفة على مستوى محافظات القناة الثلاثة يرافقه عدد من القيادات الفنية والتنفيذية.

واستمع رئيس القابضة للمياه، ومرافقوه إلى شرح للأقسام الموجودة في الورشة ودور كل منها في أعمال الإصلاح والصيانة، مؤكدا على أهمية دور تلك الورش فى اصلاح وصيانة الطلمبات الموجودة واعادة استخدامها مرة اخرى .  

وقال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أن أعمال الإصلاح تتم بسواعد أبناء الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الوقت اللازم لأعمال الصيانة، مشيرا الى ان الورشة تقدم خدماتها لكافة مواقع العمل بمحافظات القناة ، وان تطوير الورشة المركزية وتزويدها بجميع الآلات والأجهزة (مخـارط – ماكينات لحام) اللازمة لتنفيـذ أعمال الصيانة والعمرات الكبري للمعدات والوحدات وكافة أعمال التركيبات وتشمل صيانة المعدات الميكانيكية والطلمبات وصيانة السيارات والمركبات، فى إطار تعظيم الاستفادة من كافة الموارد والامكانيات المتاحة للشركة، مما كان له مردودا اقتصاديا في خفض تكاليف الصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي.

 

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