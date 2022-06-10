بعد تعديهم على أتوبيس نقل أوراق الامتحانات.. مصير طلاب الشرقية وفقا للقانون

كشفت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على أتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون امتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، مما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة.

وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فقام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على الزجاج مما تسبب في إحداث تلفيات به، وعللوا ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

وتعامل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مع الطلاب مرتكبي هذا النوع من الجرائم، باعتبارهم راسبين بعد الغاء امتحاناتهم.

ونرصد فى السطور التالية التالي أبرز العقوبات الواردة في القانون.

يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.



ويعاقب على الشروع كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.



ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو قام بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.



كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش.



ويلغى الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات كالتعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.