عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تعديهم على أتوبيس نقل أوراق الامتحانات.. مصير طلاب الشرقية وفقا للقانون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر "فيس بوك" متضمناً قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على أتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون امتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة، مما أدى لحدوث تلفيات بزجاج الحافلة.

وبمواجهتهم قرروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فقام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على الزجاج مما تسبب في إحداث تلفيات به، وعللوا ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.

txt

القانون يلزم المستورد والمٌصدر بالإحتفاظ بالسجلات والأوراق الجمركية ..تفاصيل

txt

قبل بدء الامتحانات.. نصائح طبية ونفسية لتأهيل طلاب الثانوية العامة

وتعامل قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، مع الطلاب مرتكبي هذا النوع من الجرائم، باعتبارهم راسبين بعد الغاء امتحاناتهم.

 ونرصد فى السطور التالية التالي أبرز العقوبات الواردة في القانون.

يعاقب كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات.


ويعاقب على الشروع كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 الف جنية أو بإحدى العقوبتين.


ويُحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو قام بطبع أو نشر أسئلة أو أجوبة من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد.

 كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيا من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها   بقصد الغش.


ويلغى الامتحان فى جميع المواد ويعتبر راسبا، حال القيام بأى عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحانات كالتعدى بالقول أو الفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان.

فيس بوك الهواتف المحمولة اولاد صقر الامتحانات وزراة الداخلية الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

موسيماني: تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية: الشباب حائر والإرهابيون استعلوا علينا وكأنهم شعب الله المختار

التضامن الاجتماعي تطلق حملة للقضاء على زواج الأطفال|خبراء يحددون 8 أسباب للمشكلة

إستونيا تستدعي سفير روسيا احتجاجا على تصريحات بوتين

على خطى جوني ديب وآمبر هيرد.. براد بيت يتهم أنجلينا جولي بالنصب وتعمد إيذاءه

كرواتيا تفوز على الدنمارك وتعادل فرنسا والنمسا في دوري الأمم الأوروبية

الهدوء الذي يسبق العاصفة.. تفاصيل لحظات ما قبل يوم الحسم في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ