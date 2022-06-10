أيمن حمزة : مصر تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة فى مجال الكهرباء

كشف أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء و تعزيز مكانة مصر عالميا فى مجال الكهرباء والطاقة .

وقال " حمزة " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc ، إن مصر تشهد طفرة كبرى وتطور إيجابى فى مجال قطاع الكهرباء رغم أن مصر وصلت العام الماضى لأقصى أحمال كهربائية على مدار تاريخها وسجلت 34 ألف ميجاوات وكان هناك احتياطى للكهرباء يسجل 11 الف ميجاوات بأكثر من 25% والذى يوصف بإعجاز كبير حققته الدولة المصرية .



وأكد أن التطور الكبير الذى شهدته الدولة المصرية جاء نتيجة دعم القيادة السياسية للقطاع الكهربائى وتضافر الجهود واضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات فى عدد سنوات بسيطة وصلت 14 ألف و 400 ميجاوات خلال عامين ونصف بإجمالى 3 محطات عملاقة مع جودة توزيع الطاقة الكهربائية لكافة المحافظات وشبكات نقل الكهرباء تدل على التطور الكهربائى ، الخطوط الهوائية بإجمالى 7200 كم أكثر من 130% عن السنوات السابقة ، شبكات التوزيع الكهربائى وآلاف المحولات الكهربائية .

