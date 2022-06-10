عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن حمزة : مصر تشهد طفرة كبيرة غير مسبوقة فى مجال الكهرباء

شبكات كهرباء
شبكات كهرباء

كشف أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء عن إنجازات قطاع الكهرباء و تعزيز مكانة مصر عالميا فى مجال الكهرباء والطاقة .

وقال " حمزة " خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية dmc  ، إن مصر تشهد طفرة كبرى وتطور إيجابى فى مجال قطاع الكهرباء رغم أن مصر وصلت العام الماضى لأقصى أحمال كهربائية على مدار تاريخها وسجلت  34 ألف ميجاوات وكان هناك احتياطى للكهرباء يسجل 11 الف ميجاوات بأكثر من 25% والذى يوصف بإعجاز كبير حققته الدولة المصرية .


وأكد أن التطور الكبير الذى شهدته الدولة المصرية جاء نتيجة دعم القيادة السياسية للقطاع الكهربائى وتضافر الجهود واضافة أكثر من 28 ألف ميجاوات فى عدد سنوات بسيطة وصلت 14 ألف و 400 ميجاوات خلال عامين ونصف بإجمالى 3 محطات عملاقة مع جودة توزيع الطاقة الكهربائية لكافة المحافظات وشبكات نقل الكهرباء تدل على التطور الكهربائى ، الخطوط الهوائية بإجمالى 7200 كم أكثر من 130% عن السنوات السابقة ، شبكات التوزيع الكهربائى وآلاف المحولات الكهربائية .
 

الكهرباء قطاع الكهرباء القيادة السياسية محافظات الدولة المصرية شبكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

درجات الحرارة تصل لـ 45 غدا .. الخروج للضرورة القصوى بهذه المحافظات

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

ترشيحاتنا

السعودية تكشف حقيقة إلغاء إلزامية تغطية شعر المرأة في البطاقة

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

مصطفى بكري: القادم أسوأ واللي يقول إننا في جنة مبيفهمش.. فيديو

بيان عاجل في البرلمان للمطالبة بإقالة اتحاد الكرة: ضعيف ومرتعش

بعد تجنيسه.. محمد الشوربجي يهزم بطل مصر ويصعد لنهائي بطولة موريشيوس للإسكواش

الكل ينقلب على شاكيرا.. جينيفر لوبيز: الغناء معها أسوأ فكرة في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

تجنب التعرض لأشعة الشمس.. تفاصيل ارتفاع الحرارة 4 أيام

بتاخد مصروف 3 آلاف جنيه في الأسبوع.. قصة يارا دلوعة بابي

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ