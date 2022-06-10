الجزائر ترد على موقف الاتحاد الأوروبي بشأن اجراءاتها الأخيرة ضد إسبانيا

قالت الجزائر، الجمعة، إن المفوضية الأوروبية اتخذت موقفا بشأن قرارها تجاه إسبانيا، دون استشارة مسبقة مع الحكومة الجزائرية.

وأصدرت وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر بيانا قالت فيه "تستنكر البعثة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي تسرع المفوضية الأوروبية في اتخاذ موقفها".

وأعربت بعثة الجزائر لدى الاتحاد الأوروبي عن أسفها من موقف المفوضية الأوروبية بشأن الأزمة مع إسبانيا.

وأكدت أن الإجراء الذي اتخذته الجزائر ضد إسبانيا، لا يؤثر على اتفاقيات الشراكة مع أوروبا، موضحة أن الجزائر ستفي بالتزاماتها بخصوص إمدادات الغاز إلى إسبانيا.

منسق السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قال، الجمعة، إن قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وعلاقات حسن الجوار مع إسبانيا "يشكل مصدر قلق بالغ".

ونقل بيان للاتحاد الأوروبي عن بوريل قوله، إن هناك تقييماً لتداعيات "الإجراءات الجزائرية"، بما في ذلك التوجيه الصادر للمؤسسات المالية لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها "تنتهك معاهدة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، خصوصاً ما يتعلق منها بالتجارة والاستثمار.

وأضاف بوريل في البيان "سيؤدي هذا إلى معاملة تمييزية ضد بلد عضو في الاتحاد الأوروبي وسيؤثر سلباً على ممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية".

وتابع بيان الاتحاد الأوروبي: "نحن على اتصال وثيق بالحكومة الإسبانية ونتواصل مع السلطات الجزائرية لتوضيح الموقف بسرعة.. ومستعدون للوقوف ضد أي نوع من الإجراءات المفروضة ضد أي دولة عضو في الاتحاد لكننا نواصل تفضيل الحوار أولا لحل الخلافات".

وفي وقت سابق، أعلنت الرئاسة الجزائرية تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا بعد تغيير موقفها في ملف الصحراء الغربية لدعم موقف المغرب.

فيما قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا "تأسف" لقرار الجزائر الأربعاء تعليق اتفاق التعاون بين البلدين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".