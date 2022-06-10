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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لم أخش الموت.. إلهام شاهين: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب محاربتي للإخوان والإرهابيين

صدى البلد

أعربت الفنانة إلهام شاهين، عن سعادتها بالتكريم في ندوة ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية، ووجهت الشكر للحضور لا سيما المخرج الدكتور أشرف أبو النجا، والإعلامية هالة سرحان.

وقالت إلهام شاهين انها تربطها علاقة صداقة قوية بالإعلامية هالة سرحان، منذ أن كان عمرها 17 سنة، مشيرة الى أن هذه العلاقة لازالت قوية كما بدأت.

وأضافت إلهام شاهين انها بالفعل تلقت تهديدات بالقتل بسبب محاربتها للإخوان والإرهابيين بأعمالها الفنية، لكنها لم تخش الموت، وكانت تخشى فقط على أسرتها وعائلتها.

تكريم إلهام شاهين

ويكرم ملتقى القاهرة للسينما والدراما العربية برئاسة المخرج د. أشرف أبو النجا، النجمة إلهام شاهين، بالتعاون مع جمعية كتاب ونقاد السينما، وذلك في احتفالية كبرى تحمل عنوان: "كيف تصنع التاريخ ...خلطة إلهام " بمسرح مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية.

من جانبه قال المخرج أشرف أبو النجا، فى بيان صحفى له اليوم أن الاحتفالية تبدأ بعرض فيلم تسجيلي، من إخراجه، عن الفنانة القديرة إلهام شاهين وأبرز محطاتها الفنية.

ووجه أبو النجا، خلال بيانه، الشكر للناقد الكبير الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب و نقاد السينما ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لما قدمه من دعم فنى ولوجستى من أجل إقامة هذه الاحتفالية الكبرى كما وجه الشكر أيضا للفنان القدير  أحمد سلامة.

وأضاف أبو النجا أن الحفل يتضمن  فقرات غنائية مع مطرب الأوبرا العالمى محمد السعدنى وفقرة لفرقة "الرسامين "بقيادة الرسام الشهير ألبير مجدى والرسامة ميرنا ناجى"   وذلك بحضور نخبة كبيرة من الفنانات والفنانين من بينهم الفنانة صابرين وجومانة مراد وعبير صبرى  والفنان أحمد سلامة  والمخرجة ايناس الدغيدي والمخرج مجدى ابو عميرة والمخرج عمر عبد العزيز و الأمير أباظة  والمهندس أسامة الشيخ والإعلامى حسن حامد والإعلامية سميحة دحروج والإعلامية سوزان حسن  وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.


أحدث أعمال إلهام شاهين

وكانت لعبت الفنانة إلهام شاهين بطولة مسلسل بطلوع الروح، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي.

مسلسل “بطلوع الروح” يضم عددا كبيرا من الأبطال وهم: منة شلبي، وإلهام شاهين، ومحمد حاتم، وأحمد صلاح السعدنى، ودياموند عبود، وعادل كرم .

يضم مسلسل بطلوع الروح العديد من الجنسيات ضمن طاقم الممثلين سواء من مصر أو سوريا أو الأردن أو العراق ، خاصة ان تصويره سيكون في عدد من الدول إلا ان الجزء الاكبر سوف يتم تصويره في لبنان نظرا لتقاربها من دولة سوريا .

 

مخرجة مسلسل بطلوع الروح

من إخراج كاملة أبو ذكرى، وهى صاحبة عدد من الأعمال الناجحة فنياً وجماهيريا، أبرزها “سجن النساء”، و"واحة الغروب"، و"ذات"، و"100 وش".

أما مؤلف مسلسل بطلوع الروح فهو محمد هشام عبية، وقد سبق وأن قدم عددا من الأعمال الدرامية الناجحة رغم قلة عددها، وهي: “في كل أسبوع يوم جمعة”، والذي كان واحدا من فريق الكتابة فيه، وقد نجحت منة شلبي بفضل العمل في الترشح إلى جائزة الإيمي العالمية، كما قدم مسلسل “60 دقيقة.
 

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