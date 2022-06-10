هاني الناظر عن موجة الحر القاسية غدا: البسوا كاب.. وتجنبوا الخروج ظهرا

نصح الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، المواطنين، بكيفية التعامل مع الطقس الحار، قائلا: إنه يجب على كبار السن أو أصحاب الأمراض المزمنة والأطفال وأصحاب البشرة الحساسة تجنب الخروج من منازلهم غدا.

وأضاف “الناظر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه فى حالة الخروج من المنزل، يجب ارتداء الملابس القطنية والألوان الفاتحة، وتجنب الملابس الداكنة التي تحتفظ بالحرارة، إلى جانب التجنب التام للوقوف تحت أشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة 11 صباحا وحتي الساعة 2 ظهرا، لأنها تكون حارقة ومن الممكن أن تسبب ضربة شمس.

وأشار إلى أنه فى حالة اضطرار الشخص للخروج فى تلك الفترة، فيجب ارتداء قبعة فوق الرأس، وارتداء الملابس من الكم الطويل من أجل عدم عرض أجزاء من الجسم للشمس، معقبا: “مفيش مانع أمسك شمسية فى أيدي.. لأنها تحمي من الحروق وضربة الشمس”.

كما نصح بشرب الماء كثيرا، حيث أن قلة شرب المياه ليست جيدة للطقس وتسبب الجفاف، إلى جانب تجنب الاستحمام بالماء الساخن، وتناول الخضروات الطازجة وتجنب المخللات والطعام الدسم والحلويات المصنعة، لانها تعطي طاقة وتسخن الجسم، وتناول بدلا منها البطيخ والكانتالوب.