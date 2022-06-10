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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

صدى البلد

حل الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن رأيه الفني في مباريات منتخب مصر الأخيرة والعديد من الملفات الأخرى.

وكشف عبد العال، سبب  رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد، مضيفا:" "لو أراد الاتحاد المصري لكرة القدم الإصلاح لشكل هذه اللجنة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، وقبل تعيين مدرب جديد".

وأوضح:"الاتحاد المصري فاشل ويتحمل مسؤولية ما يحدث فتمسكه ببقاء كيروش أضاع علينا تاريخا كنا نستطيع كتابته في كأس العرب، وكأس الأمم الأفريقية ثم تصفيات المونديال".

وأضاف،:" أعضاء اتحاد الكرة ما جابوش حسام حسن علشان بيخافوا منه.

معقبا:" إيهاب جلال مش محتاج فرصة مع منتخب مصر والراجل لا لعب دولي ولا له تاريخ دولي ولا له بصمة مع أي فرقة في مصر، ولا أخد دوري ولا كأس".
 

منتخب مصر كرة القدم الاتحاد المصري ياسمين عز اتحاد الكرة حسام حسن

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