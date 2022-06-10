بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

حل الكابتن رضا عبد العال نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، ضيفا ببرنامج " كلام الناس" تقديم الإعلامية ياسمين عز والمذاع عبر قناة " ام بي سي مصر"، للحديث عن رأيه الفني في مباريات منتخب مصر الأخيرة والعديد من الملفات الأخرى.



وكشف عبد العال، سبب رفضه عرض الاتحاد المصري لكرة القدم لانضمامه للجنة الفنية المزمع تكوينها بالاتحاد، مضيفا:" "لو أراد الاتحاد المصري لكرة القدم الإصلاح لشكل هذه اللجنة عقب رحيل البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب، وقبل تعيين مدرب جديد".

وأوضح:"الاتحاد المصري فاشل ويتحمل مسؤولية ما يحدث فتمسكه ببقاء كيروش أضاع علينا تاريخا كنا نستطيع كتابته في كأس العرب، وكأس الأمم الأفريقية ثم تصفيات المونديال".



وأضاف،:" أعضاء اتحاد الكرة ما جابوش حسام حسن علشان بيخافوا منه.

معقبا:" إيهاب جلال مش محتاج فرصة مع منتخب مصر والراجل لا لعب دولي ولا له تاريخ دولي ولا له بصمة مع أي فرقة في مصر، ولا أخد دوري ولا كأس".

