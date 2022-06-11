حبس أجنبي لاتجاره فى النقد الأجنبي بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس أجنبي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة) بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (مبالغ مالية من العملات "الأجنبية – المحلية" )

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى تم اتخاذ الإجراءات القانونية.