طارق الخولي: ملف العفو الرئاسي يؤسس لفكرة التسامح في المجتمع

قال النائب طارق الخولي، أن ملف العفو الرئاسي يؤسس لفكرة التسامح في المجتمع باستخدام الرئيس صلاحياته الدستورية بإصدار قرارات عفو لشباب محبوس على خلفية قضايا تتعلق بالرأي والتعبير ليرسي حالة من التسامح داخل المجتمع.



وأضاف النائب طارق الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " التاسعة " أن عمل لجنة العفو الرئاسي هو العفو عن الشباب المحبوسين بقضايا رأي ومساعدتهم للاندماج في المجتمع وامتداد ملف عمل اللجنة ليشمل الغارمين والغارمات.



وتابع طارق الخولي أن هذه اللجنة ترسي نجاحات في المجال الحقوقي وتنمية المجال السياسي في مصر إضافة إلى إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارئ وكل هذه الإجراءات ترسي مناخ جديد نعيشه الآن.