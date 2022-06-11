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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطريقة الصحيحة لحفظ وتخزين الخرشوف

طريقة حفظ الخرشوف
طريقة حفظ الخرشوف واختياره

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لحفظ وتخزين الخرشوف، فإذا كنت من عشاق الخرشوف ولا تستطيعي الاستغناء عنه على مدار العام إليك أسهل الطرق لتخزينه وجعله كالطازج .

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طريقة حفظ الخرشوف واختياره


يجب شراء الخرشوف الثقيلة وبعد تنظيفه وإزالة أوراق الخرشوف والجزء اللي في المنتصف نغسله جيدا وينقع في ماء وبعد ذلك نضع وعاء على النار به ماء وعند غليان الماء نضع الخرشوف
لمدة ٥ دقائق ومعه شرائح الليمون أو يعصر عليه ليمون لعدم تغير لونه للون الأسود والخرشوف الصغير يأخذ وقت أقل من ٥ دقائق.

الثلاجة: لا يمكن تخزين الخرشوف في مطبخك بمجرد وضعها في الثلاجة.

الفريزر:  يمكنك تجميد الخرشوف فقط بعد طهيه بطريقة ما.

إذا حاولت تخزين الخرشوف الخام ، فقد يفقد لونه الأخضر ويعطي طعمًا سيئًا حقًا عند الطهي.

طريقة تخزين الخرشوف  

هناك طريقة معينة لتحضير الخرشوف  إذا كنت ترغب في تخزينها.

1. إزالة الأوراق الخارجية
يجب عليك إزالة جميع الأوراق الخارجية وكذلك الخنق.

2. يغسل بالماء البارد

اغسل الخرشوف جيدًا بالماء البارد قبل إزالة الماء الزائد.

 

يمكنك سلق الخضار في ربع جالون من الماء ، وملعقة كبيرة من حمض الأسكوربيك ، ونصف كوب من عصير الليمون. تمنع عملية التبييض أي تغير في اللون قد يحدث في فترة التخزين ما عليك سوى سلق الخرشوف لبضع دقائق قبل إزالته وتجفيفه بمنشفة.

 

4. تجميد الخرشوف
إذا كنت تخطط لتجميد الخرشوف ، فيمكنك استخدام عبوات صينية ضع الخضار على أي رقائق بسكويت قد تواجهها.

إذا كنت ترغب في تخزين الخضار في عبوات جافة ، فسيتعين عليك نقلها إلى حاويات مقاومة للبخار حتى لا تتشقق تحت درجات الحرارة المنخفضة.

5. تبخيرها للتخزين
إذا قمت بتبخير الخرشوف بالبخار قبل تخزينه ، فيمكنك تخزينه ملفوفًا بورق الألمنيوم شديد التحمل. ضعها في أكياس بلاستيكية بدرجة التجميد لتجميدها. إذا قمت بتجميدها بشكل صحيح ، فيمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ثمانية أشهر في الفريزر.

6. تخزين الخرشوف الطازج
يختلف تخزين الخرشوف الطازج قليلاً لا تشطف أو تقطع الخرشوف قبل التخزين. كل ما عليك فعله هو رشها بقليل من الماء ووضعها في كيس بلاستيكي محكم الإغلاق. أغلق الكيس للحفاظ على الخرشوف طازجًا لمدة تصل إلى 3-5 أيام. ومع ذلك ، فإن أفضل طعم للخرشوف طازج حقًا ، لذلك من الجيد طهيه بمجرد شرائه.

يجب استخدام سكين حاد أو مسنن لتقطيع الجزء العلوي من الخرشوف. إذا كنت لا تخطط لاستخدام الخرشوف بالكامل ، ضع في اعتبارك أنه سيبدأ في التحول إلى اللون البني. يمكنك منع ما تبقى من الخرشوف من التحول إلى اللون البني عن طريق فرك الحواف المقطوعة حديثًا بالليمون ثم تخزينها.

الأسود الخرشوف تخزين الخرشوف الطريقة الصحيحة لحفظ وتخزين الخرشوف ​​​​​​​health

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