إخماد حريق بأشجار النخيل على طريق القاهرة - أسوان بسوهاج |فيديو

نشب حريق منذ قليل، بأشجار النخيل على طريق "القاهرة- أسوان" الزراعي؛ نتيجة حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية المارة أعلى الأشجار المُشتعلة، بعزبة راجح دائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق باشجار النخيل على طريق "القاهرة- أسوان" الزراعي، بعزبة راجح دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بعدد من أشجار النخيل على الطريق المُشار إليه نتيجة حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية المارة أعلى الطريق، وعلى الفور تم الدفع بثلاثة سيارة إطفاء، وتم اخماد النيران دون حدوث أية إصابات بشرية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.