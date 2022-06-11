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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بدر رجب: كهربا عملة نادرة و موسيماني سبب خسارة الكرة المصرية موهبته

صدى البلد

شن بدر رجب، نجم الأهلي السابق ومدير قطاع الناشئين بنادي الجزيرة الإماراتي، هجوما كبيرًا على الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب محمود عبدالمنعم كهربا.

وأكد بدر رجب في تصريحات تليفونية عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: " كهربا لاعب موهوب، وهناك لاعبين في قطاعات الناشئين يجب أن يتم إحتوائها نفسيًا وكهربا ولد طيب على المستوى الشخصي واللي في قلبه على لسانه وده عامله مشاكل».

وأضاف: "كهربا يحتاج شخص يحبه ويحتويه، وموسيماني لم يحتوي كهربا ومع كامل إحترامي لموسيماني لكنه السبب في خسارة الكرة المصرية موهبة مثل كهربا".

مباراة مصر واثيوبيا

وفاز منتخب إثيوبيا على نظيره منتخب مصر 0/2، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، على ملعب بينجو الدولي، بعاصمة مالاوي ليلونجوي، ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها كوت ديفوار العام المقبل.

سجل هدفي إثيوبيا كل من داوا هوتيسا في الدقيقة 21، وشيمس بيكلي في الدقيقة 39.

 

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