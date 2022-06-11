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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتابع أعمال رفع التراكمات والمخلفات بشبرا الخيمة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية يرافقه اللواء هشام خشبه السكرتير العام للمحافظة جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة.

وتابع نائب المحافظ والسكرتير العام جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع التراكمات والمخلفات بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمشاركة معدات وسيارات الوحدات المحلية.

وخلال الجولة تم ضبط عربة كارو أثناء قيام مالكها بإلقاء المخلفات بشارع ١٥ مايو ، وعلى الفور تم إخطار حي شرق شبرا الخيمة لاتخاذ اللازم حيال المخالف.

كما تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير الجارية بكوبري أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة حيث وجه رئيس الحي بالتنسيق مع الجهة المنفذة لتكثيف الأعمال للانتهاء من الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة.

القليوبية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية أعمال التطوير حي شرق شبرا الخيمة حي غرب شبرا الخيمة

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