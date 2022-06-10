محافظ القليوبية: توريد 152 ألف طن قمح ومنع صرف الأسمدة للمزارعين المتقاعسين عن التوريد

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن صوامع وشون وهناجر المحافظة قد استقبلت 152 ألف طن من الأقماح حتى اليوم منها 61 ألف طن من داخل المحافظة و105 طن من خارج المحافظة، موجها بالتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد وتكاتف كافة الجهود لضمان توريد الكميات المقررة من محصول القمح في هذا الموسم الاستثنائي مشيدا بما حققته القليوبية هذا العام، حيث تخطت النسبة المستهدفة من عملية التوريد وهي 90 ألف طن.



جاء ذلك خلال عقد اجتماع، لمتابعة أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون والهناجر في مختلف أنحاء المحافظة، وآليات إحكام السيطرة على عمليات توريد وتداول القمح بالمحافظة لمنع تهريبه، بحضور عربي عبد الحليم مدير مديرية التموين ومديري إدارات الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة وإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة والتفتيش المالي والإداري والمكتب الفني.



ووجه المحافظ بتشكيل لجنة بكل جمعية زراعية تضم ممثلين عن مديرية الزراعة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية التابع لها الجمعية الزراعية، وإعداد حصر شامل وقاعدة بيانات بمساحات القمح المنزرعة على الطبيعة، وكميات القمح التي تم توريدها، وتحرير محاضر للمزارعين المتقاعسين عن توريد المحصول، وعدم صرف الأسمدة لمحاصيلهم الزراعية الجديدة إلا بعد التأكد من توريد محصول القمح وفقاً للحيازات المسجلة تنفيذا لقرار وزير التموين والمتضمن عدم صرف الأسمدة إلا لمن يقوم بتسليم 90% على الأقل من إجمالي محصول القمح لديه عن موسم حصاد 2022.



وأكد المحافظ على ضرورة قيام الشون والصوامع والهناجر بإخطار مديرية التموين بكميات القمح التي يتم توريدها بشكل يومي، وكذلك إلزام الشون والصوامع وتجار وموردي القمح بتسليم المزارع إيصالاً بما تم توريده من المحصول، لافتاً إلى أهمية توعية المزارعين بضرورة توريد محصول القمح للشون والصوامع والهناجر، وفقاً للضوابط المشتركة بين وزارات التموين، والزراعة، والتنمية المحلية.