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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة إسنا يتابع مشروع تجميل وإنارة الكورنيش الجديد

جولة رئيس مدينة إسنا
جولة رئيس مدينة إسنا

تابع اللواء هشام السعدي، رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، مشروع تجميل وإنارة الكورنيش الجديد.

وشدد رئيس المركز على سرعة الانتهاء من المشروع ليصبح متنفساً للمواطنين بإسنا.

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جدير بالذكر أن مشروع تجميل وإنارة الكورنيش الجديد والحديقة يعد من أهم مشروعات الجديدة الخدمية لتحسين وتجميل البيئة من الخطة الاستثمارية 2021 / 2022، حيث تم إنشاء الحديقة على مساحة 7000 متر مربع والكورنيش بطول 2300 متر، وتم عمل أرضيات الحديقة من الجرانيت الأحمر وبلاط إنترلوك على الأطراف مع وضع مشغولات حديدية وتم تزويد الحديقة بمقاعد جرانيت مخروطية ومظلات خشبية وبرجولات خشبية مسدسة، وتم عمل 3 أكشاك للأمن والحراسة ووضع 230 عمود إنارة ديكوري للحديقة والكورنيش.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة.

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