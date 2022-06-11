موعد مباراة الزمالك والداخلية في دور الـ 32 بكأس مصر والقناة الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، مباراته المرتقبة أمام نظيره فريق الداخلية في إطار منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر من دون اللاعبين الدوليين نظرا لمشاركتهم ضمن صفوف منتخب مصر الوطني فى تصفيات أمم إفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

ومن المقرر أن يخوض الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مباراته أمام فريق الداخلية فى الثامنة مساء الاثنين القادم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2022 على ملعب استاد القاهرة الدولى.

ومن المنتظر أن تنقل قناة أون تايم سبورت، مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ونظيره فريق الداخلية فى إطار منافسات دور الـ 23 ببطولة كأس مصر يوم الإثنين المقبل.

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، على الدفع بـ محمد عواد حارس مرمى الأبيض في التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.



وسبق ووعد الجهاز الفني الحارس محمد عواد بمنحه الفرصة كاملة في مباريات كأس مصر سواء النسخة السابقة أو النسخة الجديدة.

وشارك الحارس الدولي محمد عواد في مباراة طلائع الجيش في الدوري، قبل أن يشارك في لقاء أسوان في نصف نهائي كأس مصر للنسخة الماضية وساهم في تأهل فريقه للمباراة النهائية بعد تصديه لركلتي جزاء خلال المباراة.

ويعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على وضع تصور نهائي لجميع الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا بسبب شكاوى لاعبين أجانب أو أندية ومدربين اجا٥نب لحسم هذا الملف تماما قبل نهاية يونيو الجارى .



ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك فى اغلاق هذا الملف لتجنب أى عقوبات جديدة بإيقاف قيد الصفقات التى ينوي إبرامها فى الموسم الجديد خاصة فيما يتعلق بمستحقات ناديي مارتيمو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين .

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.



وأدى شيكابالا وحفني الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدي الثنائي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.