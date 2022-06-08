السبب القيد والقضايا .. الزمالك يرفع حالة الطوارئ

يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على وضع تصور نهائي لجميع الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا بسبب شكاوى لاعبين أجانب أو أندية ومدربين اجا٥نب لحسم هذا الملف تماما قبل نهاية يونيو الجارى .

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك فى اغلاق هذا الملف لتجنب أى عقوبات جديدة بإيقاف قيد الصفقات التى ينوي إبرامها فى الموسم الجديد خاصة فيما يتعلق بمستحقات ناديي مارتيمو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين .

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.



وأدى شيكابالا وحفني الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدي الثنائي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس استعدادا لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مباريات دور ال32 لمسابقة كأس مصر

