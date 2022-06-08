عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السبب القيد والقضايا .. الزمالك يرفع حالة الطوارئ

صدى البلد

يعكف مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على وضع تصور نهائي لجميع الغرامات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الفيفا بسبب شكاوى لاعبين أجانب أو أندية ومدربين اجا٥نب لحسم هذا الملف تماما قبل نهاية يونيو الجارى .
ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك فى اغلاق هذا الملف لتجنب أى عقوبات جديدة بإيقاف قيد الصفقات التى ينوي إبرامها فى الموسم الجديد خاصة فيما يتعلق بمستحقات ناديي مارتيمو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين .

وخاض محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن حفني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة تحت إشراف أندريا فيليب مدرب الأحمال خلال مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا لمباراة الداخلية المقبلة في كأس مصر.


وأدى شيكابالا وحفني الجزء الأول من المران مع زملائهم الخاص بالتدريبات البدنية، قبل أن يؤدي الثنائي تدريبات منفردة بالكرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتجهيزهما للمشاركة في المباريات المقبلة.

واستأنف  الزمالك تدريباته اليوم بعدما حصل الفريق على راحة بالأمس استعدادا  لمواجهة الداخلية المقرر لها يوم 13 يونيو الجاري ضمن مباريات دور ال32 لمسابقة كأس مصر
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشعر بالامتنان والتواضع.. موسيماني يوجه رسالة لجمهور الأهلي

التواصل مع جوزيه.. أحمد موسى لـ موسيماني: اعتبر نفسك مش موجود بالأهلي

مهيب عبدالهادي: الاتجاه لتكليف سامي قمصان بمهمة المدرب مؤقتا بالنادي الأهلي

أخفى الموبايل في سلة المهملات.. القصة الكاملة لتصوير "حمام السيدات" في مطعم الساحل الشمالي

بعد تصريحات موسيماني| الأهلي يبدأ مناقشة سير ذاتية لمدربين أجانب ..تعرف عليهم

تراجع طفيف في أسعار الذهب وعيار 18 يسجل 860 جنيها

فرج عامر: الأهلي في كأس العالم للأندية القادمة

التعليم تمنع المدارس الخاصة من تحصيل أي مصروفات قبل أول سبتمبر

ترشيحاتنا

أشرف صبحي عن التراشق الرياضي: القضاء يتولى الخروج عن النص.. فيديو

متنزلوش يوم السبت ..الأرصاد تكشف عن موعد ذروة الموجة الحارة | شاهد

انقلاب سيارة مازوت بـ الطريق الإقليمي في الجيزة وإدارة المرور تتدخل

أشرف صبحي: مصر ستنظم أكبر بطولة في العالم لـ رياضة السلاح

فرانس برس: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتبنى قرارا ضد إيران

مكنش فيها نهائي أفريقيا| صبحي: خطاب اتحاد الكرة وصلنا بعدد من البطولات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدواء المعجزة.. تفاصيل اكتشاف علاج جديد يقضي على السرطان

جوني ديب لمتابعيه: أنتم أصحاب الفضل وسنتقدم معا

علاج ضغط الدم المرتفع بالمشروبات.. ونصائح مهمة للحوامل

حسام موسى في حوار لصدى البلد: فيلم فارس تعرض لظلم.. والإهداء لنور الشريف لاقى ترحاب الجميع.. والأنباء عن عرض مسلسل السر برمضان كان سوء تفاهم

فيديو

يجيب على كل التساؤلات.. رسائل وزير التربية والتعليم لطلاب الثانوية العامة

كثيرًا وغير ناضجة | 4 أسباب للنزلات المعوية من تناول البطيخ والخوخ

أحمد زاهر: تدربت كمال أجسام من أجل فارس.. وهذه قصة دخولي المستشفى والدم الأسود خلال تصوير الفيلم (حوار)

فيديو جراف..قصة الطفلة سجدة ..اتهمت والدتها بتعذيبها وطردها من المنزل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

أحمد نجم

ابتسم من فضلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ