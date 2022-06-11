برلماني: تنفيذ خطة توطين التكنولوجيا في الصناعات الطبية يضاعف صادرات الأدوية

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل اول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب الاهمية الكبيرة لتصريحات الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع التى أكد فيها أن الهيئة وضعت خطة طموحة لتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الطبية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير مستقبلًا للمنطقة الإفريقية والعربية.



وقال " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم إن هذه الخطة يجب ان تكون فى مقدمة اهتمامات الدولة المصرية لأن تحقيقها يحقق عدة أهداف لمصر فى مقدمتها تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف أنواع الادوية ويفتح الباب واسعاً أمام صادرات الادوية المصرية لمختلف اسواق العالم بصفة عامة وللاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.



وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التخطيط الجيد لزيادة صادرات مصر عامة وصادرات الأدوية خاصة للدول العربية والافريقية من خلال التنسيق بين وزارات التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والصحة والمجلس التصديرى للأدوية ولا سيما أن حجم صادراتنا لأفريقيا لا تقارن بالعلاقات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية مع دول القارة خاصة واردات افريقيا من الأدوية تصل سنويا نحو 17 مليار دولار وتبلغ صادرات مصر منها للقارة ما بين 52 إلى 60 مليون دولار فقط سنويا وهذا رقم هزيل للغاية.



وطالب أباظة بإنشاء سوق دوائية عربية مشتركة لدعم صناعة الدواء في الدول العربية، على أن تشمل أساليب الإنتاج، والتوزيع، والتسعير، والرقابة، وتطوير التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى وضع التشريعات الموحدة اللازمة لضمان المصالح العربية في هذا المجال، مع إمكانية الاتفاق على نظام موحد لتسجيل الدواء العربي، وغيرها من أوجه التعاون المشترك مشيراً الى ضرورة حماية وتطوير صناعة الدواء المحلية، وذلك من خلال عدة وسائل فى مقدمتها حماية براءة الاختراع للمنتج الدوائي للمنتجين المحليين لتصنيع أدوية محمية ببراءات الاختراع في أسواق أخرى بشكل قانوني، كما هو الحال في الهند وإلزام الحكومة للشركات الخاصة -التي تعتزم تصنيع الأدوية- بتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة ووضع ضريبة على القيمة المضافة للأدوية المستوردة، التي لها بدائل محلية كي لا تضر بالصناعة الدوائية المحلية، مع قصر الإعفاء على حالة الأدوية المستوردة التي ليست لها بدائل محلية، أو تلك المتعلقة بعلاج أمراض مستعصية ودعم المشروعات المشتركة بين شركات الدواء متعددة الجنسيات والشركات المحلية وتشجيعها؛ لأنها تعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة، حيث تسهم هذه الاستثمارات في زيادة الصادرات الدوائية، وتحسين الميزان التجاري للدواء.



وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى قدرة الهيئة العربية للتصنيع برئاسة الفريق عبد المنعم التراس على تنفيذ خطتها لتوطين التكنولوجيا فى مختلف الصناعات الطبية مؤكداً أن الهيئة العربية للتصنيع اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق كل مايتعلق بملف توطين مختلف الصناعات الاستراتيجية والمهمة داخل مصر وعلى مستوى الوطن العربى والقارة السمراء خاصة أن الهيئة العربية للتصنيع فى عهد الرئيس السيسى اصبحت تحظى بثقة كبيرة من الأشقاء العرب والأفارقة