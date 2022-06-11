انتهاء موعد قبول طلبات وظيفة إخصائي خدمات مالية بالوادي الجديد.. بعد غد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة ، أن أخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائي خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب بعد غد الأثنين .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وأوضح أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ، وأدى الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد عن 30 سنة ، ومؤهل عالى مناسب ، وحسن الخلق وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية ، ومن أبناء قرى مركز الخارجة.

وأشار إلى أن المتقدم سوف يحصل علي مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

من جانبه أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الخارجة ، ومكتب تشغيل الخارجة ، ومكتب عمل باريس ، ومكتب عمل بولاق ، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين .

