عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

انتهاء موعد قبول طلبات وظيفة إخصائي خدمات مالية بالوادي الجديد.. بعد غد

آخر موعد لقبول طلبات
آخر موعد لقبول طلبات وظيفة أخصائي خدمات مالية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بالتنسيق مع جمعية رجال أعمال إسكندرية بالخارجة ، أن أخر موعد لقبول طلبات راغبي العمل على 40 فرصة عمل على وظيفة أخصائي خدمات مالية برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوب بعد غد الأثنين . 

وقال  وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام في الحد من مشكلة البطالة.

وأوضح أنه يشترط في المتقدم أن يكون مصري الجنسية ، وأدى  الخدمة العسكرية، والسن لا يزيد عن 30  سنة ، ومؤهل عالى مناسب ، وحسن الخلق وخبرة في الأعمال الإدارية والخدمية الميدانية ، ومن أبناء قرى مركز الخارجة.

وأشار إلى أن المتقدم سوف يحصل علي مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت وحوافز شهرية وتأمينات اجتماعية وصحية وفرص للترقية بالجهاز الإداري للجمعية.

من جانبه أوضح أحمد حسين طليب مدير المديرية ، أن الطلبات والمقابلات الشخصية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمكتب عمل الخارجة ، ومكتب تشغيل الخارجة ، ومكتب عمل باريس ، ومكتب عمل بولاق ، وسوف يتم الاختيار بمعرفة لجنة من الجمعية لمن تجاوزوا المقابلة الشخصية من المتقدمين .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم السبت لـ جميع الأعيرة .. فيديو

موعد مباراة مصر وكوريا الجنوبية والقناة الناقلة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 يونيو 2022

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام المصري بالسلوم في كأس مصر

الخطيب يكذب اتحاد الكرة فى أزمة نهائى أبطال إفريقيا.. تفاصيل

لحظة النطق بحكم الإعدام ضد قاتل الكاهن أرسانيوس بالإسكندرية ..فيديو

ترشيحاتنا

الضويني يتفقد ديوان منطقة السويس الازهرية.. ويشدد على عدم التهاون مع المقصرين

إيران تعلن إحباط هجوم سيبراني على بلدية طهران

رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعم أوكرانيا في طريقها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

صخرة دفاع الصفاقسي على رادار الأهلي والزمالك

عباس شومان: التبرك أو الغسل بمياه المجاري حرام ولو كانت من الحرمين

طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق لتجنب حدوث ضربة الشمس.. و5 عوامل تزيد من خطر الإصابة بها

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

عمل كمتذوق سجائر وسجنته أنغام.. لماذا استعار نجاح الموجي اسم شقيقه للعمل به؟

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

فيديو

جدعنة بلا حدود .. المصريين جمعوا مليون جنيه لابن قريتهم لوجه الله.. فيديوجراف

حمادة هلال: أنا من جمهور الكبير وأتمنى تقديم ديو مع أحمد مكى

بتشفي العليل.. أهالي قرية يتبركون بمياه بالوعة صرف| فيديوجراف

إسرائيل تشتعل.. شاهد حريق ضخم يلتهم 18 حافلة بمحطة مركزية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

اﻟﻤﺰﻳﺪ