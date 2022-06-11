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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الشراكات الدولية.. أستاذ جامعي: مدخل رئيسي لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

 قال الدكتور محمد قاسم استاذ بكلية الآداب أن التعاون الدولي يمثل محورا بالغ الأهمية في استراتيجية الجامعات المصرية ، حيث إن الجامعات تضع ضمن أولوياتها تحقيق القدرة على إتاحة تعليم عالٍ متميز، وتسعى في المقام الأول إلي التقدم في إطار تنافسي يحقق لخريجها القدرة علي النفاذ إلي أسواق العمل، إلي جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية.

وأكد  الدكتور محمد قاسم علي أهمية التعاون الدولي كوسيلة لتعزيز جودة البحث العلمى وزيادة تأثيره ونشر المعرفة عبر الحدود، والعمل على إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، وتوطيد التواصل بين الدول لخدمة الصناعة والاقتصاد والشعوب والمجتمعات، مشيرا إلى أن التحولات النموذجية في عالم اليوم باستبدال الماكينة بعصر التكنولوجيا فرضت تحديات جديدة فى مواجهة الأزمات.

وأشار الدكتور محمد قاسم الي اهتمام  أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، للشباب المبدعين والباحثين لدعم عملية البحث العلمي والابتكار ودعم الشباب  وربط الجامعات المصرية بالجامعات العالمية  من خلال برامج شراكة وتوأمة بين الجامعات المصرية والعالمية  ووضع خطط عمل مشتركة وتعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي .

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وأوضح أن رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 2030 مبنية على رفع مؤشر التنافسية العالمي للتعليم العالي والتدريب وخفض معدل البطالة بين خريجى الجامعات وزيادة نسبة خريجى التعليم الفني العاملين فى مجال تخصصاتهم ورفع ترتيب مصر فى مؤشر البنك الدولى للتعليم الفنى.


وكان قد شهد الدكتور  محمود المتيني المحاضرة التعريفية التي قدمها الدكتور شيلي براساد أستاذ الصحة العامة ومدير مركز الصحة العالمية و المسئولية المجتمعية بجامعة منيسوتا الأمريكية ، بحضور الدكتور  أشرف عمر عميد كلية الطب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و الدكتور شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و الدكتور أسامه منصور وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث و الدكتور. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب والدكتور تامر عمارة استشاري المخ والأعصاب ومدير مكتب التعاون الدولي بكلية الطب  الدكتور شيرويت الأحمدي الأستاذ بكلية الصيدلة و مدير إدارة الوافدين بجامعة عين شمس ولفيف من أساتذة كلية الطب و الأطباء و أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

حيث تم استعراض سبل التعاون المشترك بين جامعة عين شمس وجامعة منيسوتا الأمريكية في مجال الصحة العالمية وتأثير البيئة الاجتماعية والمحيط البيئي للفرد على الصحة العامة ومدى تأثير ذلك على ظهور الأمراض والأوبئة على مستوى العالم، و تم مناقشة أهمية إدخال هذا التخصص في مجالات الدراسة العلمية والأكاديمية بكليات الطب وفتح آفاق البحث العلمي لاستكشاف أبعاد جديدة تخدم ملايين البشر حول العالم.

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