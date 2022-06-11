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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظات الجمهورية دون شكاوى

صدى البلد

انتظمت امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية خلال اليوم، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر.


كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، وطلاب ثانوية البعوث امتحان مادة الصرف.


واوضح الأزهر - في بيان اليوم - أن قيادات الأزهر الشريف تفقدوا لجان الامتحانات في عدد من المحافظات؛ للتأكد من انضباط سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة لخروج امتحانات الثانوية الأزهرية بشكلها المعهود من الانضباط والهدوء وتوفير الجو الملائم للطلاب وأعضاء لجان الامتحانات، بما يضمن للطلاب حقوقهم والحفاظ على فرصهم في دخول الكليات التي تناسب تفوقهم وتطلعاتهم.


وأضاف البيان أن رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق عوض الله عبدالعال تفقد اليوم أعمال الامتحانات في لجنة معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بمنطقة القاهرة الأزهرية، فيما تفقد أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، لجان امتحانات: (بنين وفتيات كفر الشيخ العادي، فتيات كفر الشيخ النموذجي، بنين مسير، بنين محمد رجب) بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.


وأشار إلى تفقد عدد من مديري العموم بقطاع المعاهد ومشيخة الأزهر لجان الامتحانات في محافظات مختلفة بالوجه القبلي والبحري، واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.


ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب 139 ألف طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي 91 ألفا و393 طالبا، وطلاب القسم العلمي 46 ألفا و648، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

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