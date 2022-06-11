أستاذ جهاز هضمي : كل الباحثين اجتمعوا في مؤتمر أفريقيا الطبي |فيديو

قال الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، تعليقا على المؤتمر الطبي الإفريقي الأول في مصر، إنه تم تجميع الباحثين والعلماء والأطباء الأفارقة في كافة المجالات الطبية في المؤتمر.

وأضاف هشام الخياط في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد ، :" كافة ممثلي الشركات العالمية كانوا مشاركين في المعرض الطبي ".

وتابعغ هشام الخياط :" المؤتمر الطبي استهدف الباحث في كافة التطورات والتحديات التي تواجه إفريقيا في الشق الطبي ".

واكمل هشام الخياط :" الرئيس السيسي يهتم بإفريقيا كثيرا وتعزيز التعاون في المجال الطبي بين مصر والدول الإفريقية ".

ولفت هشام الخياط :" مصر تلبي طلب أي دولة إفريقية في الملف الطبي، ومنها توجه مصر لكافة الدول الإفريقية لإجراء مسح للكشف عن فيروس سي في الدول الإفريقية ".