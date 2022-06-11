الاستقرار يسود امتحانات الثانوية الأزهرية.. 46 ألف طالب يؤدون اللغة الأجنبية واستقرار باللجان

قيادات الأزهر يتفقدون امتحانات الشهادة الثانوية مع استقرار وانتظام في اللجان

تخصيص غرفة عمليات للتواصل المباشر مع المسؤولين بغرفة الامتحانات

سادت حالة من الاستقرار والانتظام في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم (العلمي) والبعوث الإسلامية خلال اليوم دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان، أو ورود أسئلة خارج المنهج المقرر، كما جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية، وطلاب ثانوية البعوث امتحان مادة الصرف.

وتفقد قيادات الأزهر الشريف اليوم السبت 11 يونيو 2022م لجان الامتحانات في عدد من المحافظات، للتأكد من انضباط سير الامتحانات والالتزام بالتعليمات والإجراءات المتبعة لخروج امتحانات الثانوية الأزهرية بشكلها المعهود من الانضباط والهدوء وتوفير الجو الملائم للطلاب وأعضاء لجان الامتحانات، بما يضمن للطلاب حقوقهم والحفاظ على فرصهم في دخول الكليات التي تناسب تفوقهم وتطلعاتهم.

وأجرى فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، جولة ميدانية بلجان الامتحانات في محافظة السويس، شملت لجان: (معهد بنين وفتيات السويس، معهد بنين المستقبل النموذجي، ومركز الأسئلة)، كما زار فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، لجان بنين و فتيات كفر الزيات بمنطقة الغربية الأزهرية، وقام بإلغاء ندب عدد (3) أعضاء لتغيبهم.

وتابع فضيلة الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق، أعمال الامتحانات في لجنة معهد الدكتور طلعت السيد النموذجي بمنطقة القاهرة الأزهرية، وتفقد فضيلة الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، لجان امتحانات: (بنين وفتيات كفر الشيخ العادي، فتيات كفر الشيخ النموذجي، بنين مسير، بنين محمد رجب) بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

كما تفقد عدد من مديري العموم بقطاع المعاهد ومشيخة الأزهر لجان الامتحانات في محافظات مختلفة بالوجه القبلي والبحري، واطمأنوا على سير أعمال الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان.

ويبلغ عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام (605) لجنة على مستوى الجمهورية، يؤدي الامتحانات فيها ما يقارب (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91393) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

وكان وكيل الأزهر أ.د محمد الضويني، قد أعلن عن تخصيص غرفة عمليات برئاسته للتواصل المباشر مع المسؤولين بغرفة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك من خلال تلقي الشكاوى عبر الإرسال على الواتساب، لتلقي الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، على مدار اليوم، مع ضرورة أن يرسل مقدم الشكوى ما يثبت هويته، وعدم إرسال الشكوى لأكثر من جهة، لعدم التضارب.