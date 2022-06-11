حافظ السلماوي يكشف أسباب اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، انه منذ ٨ سنوات انخفض الإنتاج المصري من الغاز ففي عام ٢٠١٠ كان مصر تنتج حوالي ٦ مليارات متر مكعب من الغاز، وفي عام ٢٠١٣ انخفض الإنتاج الي ٤ مليارات بسبب عدم وجود اتفاقيات جديدة وبسبب تراكم امديونيات لصالح الشركات الاجنبية الشريكه في الإنتاج وصلت الي ٦ مليارات وبالتالي انخفض انتاجه وهذا ادي الي التأثير على الكهرباء .



وأوضح حافظ السلماوي، خلال مداخلة هاتفية بقناة اكسترا نيوز ، ببرنامج الصدي، مع الإعلامية رانيا هاشم، أن الحل بدأ بمعالجة أسباب الأزمة من خلال عمل اتفاقيات مع الشركاء الاجانب، ومن خلال سداد المديونيات، وطرح اتفاقيات جديدة لعمليات التنقيب والتي نتج عنها اكتشاف حقل ظهر، بالإضافة الي استيراد الغاز من الخارج لحين انتهاء الأزمة.



وكشف أن مصر كانت تستورد حوالي ١٥ % من احتياجاتها من الغاز الطبيعي حتى عام ٢٠١٨، وبعد اكتشاف حقل ظهر تم تنميته في عامين فقط للانتاج السريع بالإضافة الي الحقول الأخرى التي أدت الي اكتفاء مصر من الغاز والاتجاه للتصدير .