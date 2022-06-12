التداول الخاطئ.. الزراعة توضح حقيقة وجود بطيخ وخوخ وطماطم مسممة في الأسواق.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة لتطوير القطاع الزراعي لذلك تظهر الكثير من الشائعات حول هذا القطاع.

وأضاف "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "يجب عدم تداول أي خبر إلا بعد الوثوق منه، لأن هناك الكثير من الشائعات حول انتشار أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة وهذا غير صحيح".



وأشار: "لا يوجد زراعة مخصصة للتصدير وأخرى للسوق المحلي"، مؤكدا: "يتم التأكد من المنتج قبل طرحه للمواطن المصري في الأسوق، ولدينا منتج عالي الجودة وهو ما يظهر في حجم الاقبال على المنتجات الزراعية المصرية".



وأكد: "لا صحة لما يتداول حول وجود أنواع من البطيخ والخوخ والطماطم المسممة والأزمة ربما تكون وراء التداول الخاطئ من قبل البعض".

وأوضح: "الإجراءات التي يتم تطبيقها للسوق الدولي هي نفس الإجراءات التي يتم تطبيقها للمنتجات والسوق المحلي"، مردفا: ""قوى الشر وراء الشائعات حول وجود أنواع بطيخ وخوخ وطماطم مسممة".