طريقة عمل المستردة في المنزل

يقدم الشيف مصطفي العمدة، طريقة عمل المستردة، فهي محببة لدي الكثير وتستخدم في السلطات والتتبيلات والصوصات والساندويتشات وعمل المايونيز.

المقادير:



2 كوب خردل مطحون

4 معلقة كبيرة كركم

4 معلقة كبيرة جنزبيل

1 معلقة كبيرة بصل بودرة

1 معلقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض

1 معلقة صغيرة ملح

رشة سكر

1 كوب خل

1 كوب ماء

خطوات التحضير



يوضع الخردل في الخلاط، ويضاف إليه الجنزبيل والبصل البودرة والكركم والخل والماء، وتضرب جيداً.

يضاف الملح والسكر، وبعض الماء، ويضرب مرة أخرى.

يضاف الماء شيئاً فشيء مع الضرب المستمر حتى نحصل على خليط شبه سائل.

يوضع الخليط في برطمان نظيف وجاف.

يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام