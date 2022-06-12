عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل المستردة في المنزل

المستردة
المستردة

يقدم الشيف مصطفي العمدة، طريقة عمل المستردة، فهي محببة لدي الكثير وتستخدم في السلطات والتتبيلات والصوصات والساندويتشات وعمل المايونيز. 

txt

طريقة عمل الأيس كريم بالبطيخ في المنزل

txt

لعشاء سريع .. طريقة عمل سيزر سلاد

المقادير:


2 كوب خردل مطحون
4 معلقة كبيرة كركم
4 معلقة كبيرة جنزبيل
1 معلقة كبيرة بصل بودرة
1 معلقة صغيرة فلفل أسود أو أبيض
1 معلقة صغيرة ملح
رشة سكر
1 كوب خل
1 كوب ماء

خطوات التحضير


يوضع الخردل في الخلاط، ويضاف إليه الجنزبيل والبصل البودرة والكركم والخل والماء، وتضرب جيداً.
يضاف الملح والسكر، وبعض الماء، ويضرب مرة أخرى.
يضاف الماء شيئاً فشيء مع الضرب المستمر حتى نحصل على خليط شبه سائل.
يوضع الخليط في برطمان نظيف وجاف.
يحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام

خطوات التحضير السكر الجنزبيل صغير الكركم المايونيز طريقة عمل المستردة ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

موضوعات متعلقة

خطوة بخطوة.. طريقة عمل سلطة الباذنجان بالمايونيز| فيديو

طريقة عمل شارك كيك مع الشيف توتا فى عيد الأم.. فيديو

بدون بيض.. طريقة عمل كيكة بمذاق لا يقاوم

خطوة بخطوة .. طريقة عمل المندي اليمني |فيديو

ترشيحاتنا

أنواع الصدقات الجارية .. أعمال بسيطة تحتسب لك صدقة وترفع أجرك

تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها بعبوة ناسفة شمالي العراق

بعد مطالب الجمهور.. المكسيك تعتزم إلغاء لعبة عمرها 500 عام

موعد مباراة البرتغال وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

موعد مباراة إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

حالة يتعذر فيها التعافي..نقل رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف إلى المستشفى |صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ