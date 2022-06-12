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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لعشاء سريع .. طريقة عمل سيزر سلاد

سيزر سلاد
سيزر سلاد

اشتهرت سيزر سلاد الفترة الماضية، واقبل عليها كثير من الأشخاص في المطاعم لتجربتها، لكنها سهلة التحضير في المنزل ويمكن التوفير وإعدادها في المنزل أفضل.

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مقادير سيزر سلاد

2 ملاعق كبيرة زبدة غير مملحة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز

1 رغيف خبز إيطالي منزوع القشور ومقطع إلى مكعبات 1/4 بوصة

2 ملاعق صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل حريف مطحون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون طازجًا
2 فص ثوم

4 شرائح أنشوجة

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل مطحون طازج

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

1/2 ملعقة صغيرة خردل ديجون

1 صفار بيض كبير

1/2 كوب زيت زيتون بكر ممتاز

20 أوقية من الخس

1 كوب جبن بارميزان مبشور طازجًا

طريقة عمل سيزر سلاد

الخطوة 1
يسخن الفرن على حرارة 450 درجة، ويُمزج الزبدة وزيت الزيتون في وعاء كبير، أضيفي مكعبات الخبز وقلبيها حتى تتغطى، ثم يرش الملح والفلفل الحار والفلفل الأسود ؛ إرم حتى يغطى بالتساوي، وافرد الخبز في طبقة واحدة على صينية خبز مقاس 12 × 17 بوصة، اخبزيها حتى تصبح ذهبية اللون، حوالي 10 دقائق. 

الخطوة 2
ضع الثوم وشرائح الأنشوجة والملح في وعاء سلطة خشبي، باستخدام شوكة اهرسي الثوم والأنشوجة في عجينة، باستخدام شوكة واحدة ، اخفقي الفلفل وعصير الليمون والخردل وصفار البيض، خفقت في زيت الزيتون.

الخطوه 3
أضيفي الخبز المحمص والروميني والجبن إلى الوعاء وقلبي جيداً، إذا كنت ترغب في ذلك ابشر الجبن الإضافي فوقها، قدميها على الفور.

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