إذا كنتي تبحثين عن طرق وصفات لذيذة وخفيفة في فصل الصيف بدل الحلويات نقدم لكي طريقة عمل سلطة فواكه بالزبادي

المقادير

*تكفي شخصين *

1 كوب كبير زبادي

2 حبة كيوي مقطعة شرائح

2 حبة موز مقطع شرائح

1 حبة برتقال مقشر ومقطعة مقطع

نصف كوب كبير فراولة مقطعة شرائح

نصف كوب كبير حبات رمان

مكسرات مجروشة للتقديم (اختياري)

خطوات التحضير

نقوم أولًا بتجهيز الفواكة ، نحضر حبات الكيوي والموز والبرتقال والفراولة ، ونقوم بغسلها بالماء الجاري ، جيدًا ثم نقطع الفرولة و الموز شرائح ، ثم نقشر قشر حبات البرتقال والكيوي ونقطعها شرائح أيضًا

نحضر ثمرة الرمان ، ونزيل الطرف الجزء العلوي باستخدام سكين ، ونقوم بعمل عدة شقوق في جدار قشرة الرمان من الخارج ، ونقوم بنزع قشرة الرمان في إناء به ماء ،حتى نفصل حبوب الرمان عن الغشاء الأبيض

نحضر وعاء كبير نضع فيه شرائح الكيوي والموز والبرتقال والفراولة وحبات الرمان ،ونقوم بخلطها بشكل جيد حتى يتجانس خليط الفواكة

نحضر أكواب التقديم ، ونوزع خليط الفواكة ثم نضع على الوجه 2 ملعقة من الزبادي ، ثم القليل من خليط الفواكة

نزيين أكواب سلطة الفواكه بالزبادي برش المكسرات المجروشة على الوجه

ندخل أكواب سلطة الفواكه بالزبادي الثلاجة حتى وقت التقديم