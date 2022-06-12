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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد شائعات زواج يحيى الفخراني.. عقوبات مشددة لناشر الأخبار الكاذبة وفقا للقانون

النائب يحيي الفخراني
النائب يحيي الفخراني

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة الشائعات ونشر أخبار كاذبة بعد أن اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ لمناقشة  الاقتراح برغبة المقدم من النائبة راجية الفقي بشأن تطوير تقرير الشائعات الذي يصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

جوزوني ١٠٠ واحدة 

يأتي ذلك بعد أن عقب النائب الفنان يحيي الفخراني عضو اللجنة على نشر الشائعات قائلا: جوزوني ١٠٠ واحدة و دخلوني العناية المركزة مرات وأعلنوا وفاتي مرات ومرات ثم تحدثوا عن الفنان عادل امام بنفس الصيغة”.

وأضاف الفخراني: كنت أتضايق من الشائعات ثم مازح اعضاء اللجنة: الشائعات ضدي خفتت. وأضاف ضاحكا " هل ده معناه اني مش مهم ؟ وهنا ضحك اعضاء اللجنة  ردا على ما قاله الفنان يحيي الفخراني.

ويستعرض موقع صدى البلد عقوبة نشر اخبار كاذبة وترويج الشائعات بمصر فيما يلى:

 

عقوبة نشر الأكاذيب والشائعات

وضعت المادة 188 من  قانون العقوبات إجراءات صارمة لنشر الأخبار الكاذبة والشائعات.

ونصت المادة من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

كما نصت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

مجلس الوزراء عادل إمام الثقافة والإعلام الشائعات يحيى الفخراني قانون العقوبات الفنان عادل إمام

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